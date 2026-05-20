México

21.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 20 de mayo de 2026

Sergio Mayer renuncia a Morena tras polémica por “La Casa de los Famosos”

El diputado federal Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a la militancia de Morena, argumentando “diversos motivos de carácter personal”, luego de varios meses de controversia por su participación en el reality show “La Casa de los Famosos”.

La renuncia fue formalizada el pasado 15 de mayo, cuando Mayer Bretón solicitó además la cancelación de su registro partidista y la eliminación de sus datos personales de cualquier padrón o base de datos vinculada con el instituto político.

La salida del legislador ocurre después de que en febrero de 2026 solicitara licencia indefinida a su cargo como diputado federal para integrarse al programa televisivo, decisión que generó fuertes críticas entre integrantes de su propia bancada en la Cámara de Diputados.

Tras darse a conocer su participación en el reality, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió el expediente CNHJ-CM-068/2026 y determinó suspender provisionalmente sus derechos partidarios mientras se analizaba su situación interna.

Asimismo, el órgano partidista citó a Sergio Mayer a una audiencia presencial programada para el 17 de marzo en la sede nacional de Morena, con el objetivo de definir una posible expulsión; sin embargo, el diputado no acudió a la convocatoria.

La participación del actor en el programa televisivo le permitió recuperar presencia mediática a nivel nacional, aunque también intensificó el debate sobre la compatibilidad entre las actividades legislativas y el entretenimiento dentro de la vida pública.

Hasta el momento, ni Morena ni Sergio Mayer han emitido posicionamientos adicionales sobre una eventual reconciliación o futuro político del exintegrante de la bancada oficialista.

EU sanciona a empresas y personas de Chihuahua por presunto lavado ligado al Cártel de Sinaloa

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Dictan prisión preventiva a mujer acusada de homicidio en la colonia Juan Escutia

Inaugura Consejo Estatal Agropecuario nuevas oficinas en Chihuahua

EU finca cargos contra Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996

UIF bloqueará cuentas de 22 personas ligadas a red de corrupción vinculada al narco: García Harfuch
Maru Campos asegura que Chihuahua “seguirá resistiendo” ante el centralismo federal
México se prepara para recibir el Mundial 2026 con partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara
Reconoce Marco Bonilla a maestras y maestros por su compromiso con la educación
Detienen a joven armado en Nonoava y aseguran dos tigres de bengala
EU finca cargos contra Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996
Fortalecen Sindicatura y COCENTRO coordinación en favor del Centro Histórico de Chihuahua
Empeora sequía en 19 municipios de Chihuahua; mejora en zona fronteriza

Municipios

Más Noticias

Maru Campos asegura que enfrentará juicio político “hasta donde tope”
Estadio Monterrey, una joya mundialista con vista al Cerro de la Silla
Asegura FGR camión de pasajeros con más de 20 mil pastillas de fentanilo en carretera Ahumada-Juárez