Lunes 1ro de septiembre de 2025

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado

La emoción del Campeonato Estatal de Béisbol 2025 llegará a su punto máximo este fin de semana, cuando se dispute la fase definitiva de la Serie Final entre los Indios de Ciudad Juárez y los Dorados de Chihuahua, en el emblemático Estadio Monumental de la capital del estado.

Tras cinco intensos encuentros, el equipo capitalino, dirigido por Andrés Nieves, lidera la serie con tres victorias por dos, luego de salir victorioso en el último compromiso disputado en Ciudad Juárez, colocándose a un solo juego de conquistar nuevamente el título estatal.

Uno de los nombres que más ha brillado durante esta serie es el del californiano Andrés Ríos, quien ha sido una pieza clave para los Dorados. Ríos no solo ha demostrado versatilidad defensiva al cubrir casi todo el cuadro, sino que también firmó una histórica actuación en el Juego 4, al batear para el ciclo y encabezar la ofensiva que igualó la serie a dos triunfos por bando.

Durante el pasado fin de semana en el Estadio Juárez, Ríos registró una línea de bateo de .466, con cuatro extrabases, incluido un cuadrangular, además de cuatro carreras impulsadas y dos bases por bolas.

También destacó Francisco “Panchón” Sánchez, campeón jonronero de la temporada regular, quien volvió a encender su madero en el quinto juego con un cuadrangular crucial en la octava entrada, ampliando la ventaja de los Dorados ante el lanzador Luis Serna.

En las filas de los Indios, el lanzador Damián Mendoza ha sido el estandarte del equipo. En dos aperturas, ha logrado mantener con vida a la Tribu gracias a un desempeño extraordinario: 11 entradas lanzadas, 23 ponches, solo seis imparables permitidos y una base por bola, números que han sido comparados con los del legendario Greg Maddux.

Con el marcador global 3-2 a favor de los Dorados, la serie se reanudará este viernes en el Estadio Monumental, donde se jugarán los encuentros restantes que definirán al campeón estatal.

El equipo capitalino podría coronarse en seis juegos, pero en caso de una victoria juarense, el campeonato se decidiría en un séptimo y definitivo partido, que promete ser un auténtico clásico del béisbol estatal.

Una cosa es segura: el título se queda en Chihuahua, y los aficionados vivirán un cierre de temporada lleno de pasión, talento y rivalidad en el llamado “coloso” del beisbol chihuahuense.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

