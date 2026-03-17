Sesiona Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez en la Torre Centinela

Martes 17 de marzo de 2026

Como parte de las acciones para fortalecer la coordinación y obtener mejores resultados en materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) recibió a representantes de las distintas corporaciones que operan en Ciudad Juárez, para llevar a cabo la Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad, misma que se realizó en las instalaciones de la Torre Centinela.

Durante la sesión celebrada este 17 de marzo, se presentaron los resultados correspondientes al mes de febrero del presente año, entre lo que destaca la disminución de homicidios en el estado y en ciudad Juárez, así como las principales acciones y casos relevantes relacionados con la incidencia delictiva en la región.

Asimismo, se presentó un informe de indicadores con el objetivo de analizar tendencias y prever estrategias y planes de acción enfocados en la prevención y el combate al delito.

Cabe destacar que es la primera ocasión en que una sesión de trabajo y coordinación regional de este nivel se desarrolla de manera plena en la Torre Centinela, la cual actualmente registra un avance superior al 90 por ciento. Este complejo permitirá que, antes de que finalice el año, funcione como un centro de mando integral, con mayor cobertura de vigilancia y capacidades operativas.

La Mesa de Seguridad y Justicia contó con la participación de representantes de la Agencia Estatal de Investigación, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado.

Además de Elizabeth Che Vicecónsul de Guatemala; Carlos Melchor Cónsul Guatemala; Carlos Gómez Cónsul general de Guatemala, así como Darwyn Medina

Cónsul de Honduras y Brenda Alvanés Cónsul general de El Salvador.

Esta sesión reafirma que la coordinación interinstitucional a nivel regional es indispensable para generar entornos de tranquilidad y seguridad para la ciudadanía, como parte de la estrategia de Seguridad Pública que impulsa la SSPE, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.