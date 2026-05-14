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Jueves 14 de mayo de 2026

Shakira, Madonna y BTS encabezarán primer show de medio tiempo en una final de Mundial

La FIFA anunció que Shakira, Madonna y BTS serán los artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El histórico show se realizará el próximo 19 de julio durante la final del torneo en el MetLife Stadium.

La final del Mundial ya representa uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. En la edición de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 reunió a más de 500 millones de espectadores en vivo, y con la incorporación de un espectáculo musical se espera ampliar aún más la audiencia global.

La selección de artistas estuvo a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien presentó la alineación a través de un video difundido en redes sociales junto a personajes de Barrio Sésamo y The Muppets.

El espectáculo será producido por Global Citizen, agrupación sin fines de lucro conocida por organizar conciertos para visibilizar temas como pobreza y hambre.

La FIFA ya había realizado una prueba piloto durante la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA el verano pasado, con presentaciones de Doja Cat, Tems y J Balvin.

Además, la FIFA confirmó que la ceremonia inaugural del Mundial también contará con artistas como Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.

La decisión ha generado expectativa entre seguidores de la música y del futbol, aunque también ha despertado debate entre aficionados más tradicionales que consideran el descanso de 15 minutos como parte esencial del formato clásico del torneo.

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