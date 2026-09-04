Sheinbaum: “El interés de la nación debe estar por encima de cualquier interés particular”

Viernes 4 de septiembre de 2026

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existen momentos en los que el interés de México debe colocarse por encima de cualquier interés particular, al destacar los principios de servicio, disciplina y lealtad que caracterizan a las Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia conmemorativa por el 50 aniversario de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, ante integrantes de su Gabinete y cientos de cadetes, la mandataria retomó la histórica frase de Vicente Guerrero: “La patria es primero”.

“Ese principio pertenece a todas y a todos los mexicanos, que hemos entendido que hay momentos en los que el interés de la nación debe estar por encima de cualquier interés particular”, expresó.

Sheinbaum señaló que quienes se forman en las instituciones militares no solamente reciben preparación profesional en el manejo de las armas, sino que adquieren una responsabilidad como servidores de la nación.

Destacó que la formación castrense debe mantener como principios que la fuerza esté al servicio de la paz, que la disciplina vaya acompañada de humanidad y que el respeto a la vida y a los derechos de las personas sea parte fundamental de su misión.

La Presidenta también reconoció la participación histórica y actual de las Fuerzas Armadas en tareas de defensa nacional, seguridad y apoyo a la población, particularmente durante terremotos, huracanes, inundaciones y otras emergencias.

“El heroísmo de nuestras Fuerzas Armadas no pertenece al pasado, siempre está presente en el México de hoy y en el futuro”, sostuvo.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que ese heroísmo se refleja diariamente “en la disciplina, en el sacrificio silencioso y en la decisión de estar siempre donde México les necesita”, al reconocer el papel que desempeñan las instituciones militares al servicio del país.