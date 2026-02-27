México

Viernes 27 de febrero de 2026

Sheinbaum Pardo analiza posible desarrollo de carretera Chihuahua–Topolobampo con inversión privada

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que se puede analizar el proyecto de construir la carretera que conecte Chihuahua con Topolobampo, Sinaloa, el cual estaría a cargo de inversionistas privados.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria indicó que para que la iniciativa sea viable debe ser un proyecto rentable financieramente en caso de involucrar inversión privada.

Sheinbaum Pardo añadió que actualmente el gobierno está impulsando la carretera Chihuahua–Guaymas, en Sonora, como parte de los proyectos prioritarios de infraestructura carretera en la región.

Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyectos FODESEM 2026 de Desarrollo Humano

