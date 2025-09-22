El Estado

Lunes 22 de septiembre de 2025

Sheinbaum abre puerta al voto electrónico en México: “es una buena opción”, afirma

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este lunes que el voto electrónico representa una “buena opción” para reducir costos en los procesos electorales y facilitar la participación, especialmente de mexicanos en el extranjero. Sin embargo, aclaró que su posible implementación dependerá del proceso de consulta pública que acompaña la elaboración de la reforma electoral que su gobierno planea enviar al Congreso.

“No tenemos todavía una decisión sobre si debe ser voto electrónico, aunque consideramos personalmente que es una buena opción para facilitar el voto de los mexicanos que residen en el país y también en el extranjero”, declaró la mandataria durante una conferencia.

Sheinbaum dejó en claro que no se impondrá un modelo cerrado, sino que el gobierno está promoviendo una consulta amplia y abierta a la ciudadanía, de la cual surgirán las propuestas que darán forma a la iniciativa final.

“Estamos permitiendo que haya propuestas por parte de la ciudadanía abierta y, a partir de ahí, vamos a generar una propuesta para enviar al Congreso”, explicó.

La reforma electoral que promueve el Ejecutivo Federal será integrada tras la realización de foros de consulta pública en distintas regiones del país, organizados por un equipo encabezado por figuras como Lázaro Cárdenas Batel, quien estará a cargo de las reuniones en la zona norte del país.

Además del voto electrónico, la presidenta mencionó que la reforma electoral contempla otras líneas de discusión importantes:

Fiscalización electoral

Reducción del presupuesto a partidos políticos

Desaparición de diputados y senadores plurinominales

No obstante, subrayó que ninguna decisión será unilateral, y que las conclusiones dependerán del proceso participativo actualmente en marcha.

“Todas las decisiones se construirán con base en la participación ciudadana en los foros”, puntualizó Sheinbaum.

