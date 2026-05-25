Sheinbaum aclara que citatorio a Maru Campos no implica imputación formal

Lunes 25 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que el citatorio realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no representa una imputación formal en su contra, sino que forma parte de las diligencias de investigación que actualmente desarrolla la dependencia federal.

Durante la conferencia matutina conocida como “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria federal explicó que la Fiscalía se encuentra recabando información y entrevistando a diversas personas relacionadas con distintos casos de investigación.

“Son procedimientos, no hay imputación por lo que nos ha dicho la Fiscalía a nadie, sencillamente entrevistas”, señaló Sheinbaum al referirse al llamado realizado a la titular del Ejecutivo estatal.

La presidenta indicó que una de las investigaciones está vinculada con la presencia de agentes extranjeros en territorio chihuahuense, incluidos dos elementos que perdieron la vida durante un operativo, motivo por el cual la FGR ha solicitado declaraciones de diversas personas que podrían aportar información al caso.

“Entiendo que en los próximos días, me parece que el miércoles, es cuando declararían. La Fiscalía investiga el caso de Chihuahua de la presencia de agentes extranjeros y ha entrevistado a varias personas”, explicó.

Sheinbaum reiteró que, de acuerdo con la información proporcionada por la propia FGR, la gobernadora de Chihuahua fue requerida únicamente para una entrevista dentro del proceso de investigación y no como parte de una acusación formal.

“No quiere decir que haya una imputación de un tema, sencillamente por lo que informó la Fiscalía fue que la llamaron a entrevista”, sostuvo.

La mandataria federal también informó que la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación relacionadas con el estado de Sinaloa, derivadas de solicitudes de extradición emitidas por autoridades de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos.

En ese contexto, detalló que también han sido llamados a rendir entrevistas diversas figuras públicas, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, un senador de la República y la presidenta municipal de Culiacán, como parte de los procedimientos de investigación que desarrolla la autoridad federal.

La declaración presidencial busca aclarar el alcance jurídico del citatorio emitido a la gobernadora chihuahuense, enfatizando que, hasta el momento, no existe una imputación formal en su contra y que su comparecencia forma parte de las diligencias ordinarias de una investigación en curso.