Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no se realizó bajo presiones del Gobierno de Estados Unidos, sino con el objetivo de detener al capo, quien contaba con órdenes de aprehensión vigentes.

“No fue ese objetivo. Esta persona tenía una orden de aprehensión o varias. Entonces el operativo fue para detenerlo”, subrayó la Mandataria, y explicó que durante la intervención las Fuerzas Armadas fueron agredidas y respondieron al ataque.

Sheinbaum reconoció que se utilizó información de inteligencia proporcionada por agencias estadounidenses, pero recalcó que la decisión de actuar fue enteramente de las autoridades mexicanas. “No se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó en específico de algunas agencias”, afirmó.

La presidenta evitó precisar qué agencias participaron y señaló que esos detalles deberán ser informados por la Secretaría de Seguridad. Asimismo, indicó que las investigaciones relacionadas con la estructura del CJNG o posibles capturas posteriores corresponderán al Gabinete de Seguridad o a la Fiscalía General de la República (FGR).

Seguridad garantizada para el Mundial 2026

Por otro lado, Sheinbaum aseguró que la seguridad está garantizada para los visitantes del Mundial de fútbol 2026 en Guadalajara, una de las sedes del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. La mandataria explicó que el operativo de vigilancia es coordinado por diversas instituciones federales y autoridades estatales y se ha trabajado desde hace casi un año.

“Hoy hay una reunión con la FIFA para revisar este tema y otros aspectos de logística, pero está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia para que no pase absolutamente ningún problema, sea un gran Mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”, concluyó.

Publica Claudia Sheinbaum decreto para reducir jornada laboral a 40 horas en 2030 sin disminuir salarios

