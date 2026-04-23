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Jueves 23 de abril de 2026

Sheinbaum admite falta de información hacia EU tras muerte de agentes en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que no hubo información suficiente hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la postura de su administración tras la muerte de dos agentes norteamericanos en Chihuahua, luego de que el mandatario solicitara mayor empatía ante los hechos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que lo primero que hizo fue expresar su pésame por el fallecimiento de las cuatro personas involucradas en el accidente, entre ellas dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación y dos ciudadanos estadounidenses.

Señaló que se trata de un hecho lamentable, independientemente del contexto en el que se encontraban las víctimas en territorio chihuahuense, por lo que insistió en que el caso debe analizarse con responsabilidad.

Asimismo, informó que intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sin lograr contacto directo, ya que la llamada fue canalizada a su oficina.

Finalmente, adelantó que este día se llevará a cabo una reunión entre la mandataria estatal y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el objetivo de dar seguimiento al caso y revisar la coordinación en materia de seguridad.

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