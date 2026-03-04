Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral

Miércoles 4 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este martes que no negociará los principios centrales de su propuesta de reforma electoral, aun ante la falta de consenso con sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y señaló que Morena decidirá si ambos partidos son aliados confiables rumbo a la elección de 2027.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum enfatizó que hay dos puntos no negociables: la eliminación de las listas de diputados plurinominales definidas por las cúpulas partidistas y la reducción del costo del sistema electoral.

“Ya lo tendrá que decidir Morena. Que en este tema no estén de acuerdo, no inhibe que puedan ir en una alianza electoral. Es un asunto ya de Morena”, indicó la mandataria.

Sheinbaum reiteró la importancia de la representación proporcional, afirmando que “México tiene una diversidad política, y esa tiene que ser representada en el Congreso de la Unión. La representación proporcional ya no la van a decidir las cúpulas de los partidos, la va a decidir la gente que quiera votar por ese partido”.

La presidenta señaló que presentará la iniciativa al Congreso aun con el riesgo de que no obtenga los votos necesarios para convertirse en reforma constitucional: “Yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente”, puntualizó.

Ante críticas de la oposición sobre su papel en la definición de alianzas, Sheinbaum defendió la distribución de atribuciones: “Me critican porque dicen los opositores: ‘es que la Presidenta ahora no decide’. O sea, si decido me critican porque ‘soy autoritaria’; y si no decido, también me critican porque ‘no decido yo’. Bueno, a unos les toca decidir una cosa y a mí me toca decidir otra”.