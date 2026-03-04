México

19.91°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este martes que no negociará los principios centrales de su propuesta de reforma electoral, aun ante la falta de consenso con sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y señaló que Morena decidirá si ambos partidos son aliados confiables rumbo a la elección de 2027.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum enfatizó que hay dos puntos no negociables: la eliminación de las listas de diputados plurinominales definidas por las cúpulas partidistas y la reducción del costo del sistema electoral.

“Ya lo tendrá que decidir Morena. Que en este tema no estén de acuerdo, no inhibe que puedan ir en una alianza electoral. Es un asunto ya de Morena”, indicó la mandataria.

Sheinbaum reiteró la importancia de la representación proporcional, afirmando que “México tiene una diversidad política, y esa tiene que ser representada en el Congreso de la Unión. La representación proporcional ya no la van a decidir las cúpulas de los partidos, la va a decidir la gente que quiera votar por ese partido”.

La presidenta señaló que presentará la iniciativa al Congreso aun con el riesgo de que no obtenga los votos necesarios para convertirse en reforma constitucional: “Yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente”, puntualizó.

Ante críticas de la oposición sobre su papel en la definición de alianzas, Sheinbaum defendió la distribución de atribuciones: “Me critican porque dicen los opositores: ‘es que la Presidenta ahora no decide’. O sea, si decido me critican porque ‘soy autoritaria’; y si no decido, también me critican porque ‘no decido yo’. Bueno, a unos les toca decidir una cosa y a mí me toca decidir otra”.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"

Asume Servando Chávez Tiznado la Coordinación de Educación de la Zona Sur
Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026
España desafía a Estados Unidos y rechaza colaborar en ataques contra Irán
Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua
Cabildo de Mujeres 2026: 22 ganadoras asumirán cargos simbólicos por un día
Evacuación de mexicanos en medio del conflicto EU-Irán
Preparativos para la marcha del 8M: retiran respaldos de las bancas en el centro histórico
Grupo Elektra realiza primer pago de su adeudo fiscal histórico con el SAT

Municipios

Más Noticias

Cobach inicia la Jornada Académica y Cultural 2026 en sus 31 planteles
Detiene SSPE a masculino armado en Ciudad Juárez
Jorge Medina y Josi Cuen llegarán a Chihuahua con “La Máquina del Tiempo Tour”