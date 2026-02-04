Sheinbaum advierte que acusaciones contra Rocha Moya deben sustentarse en pruebas y rechaza injerencia extranjera

Jueves 30 de abril de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, deberán estar respaldadas por pruebas contundentes, de lo contrario podrían tener un trasfondo político.

Durante un posicionamiento, la mandataria subrayó que cualquier acción legal debe apegarse a la legislación mexicana y ser determinada por la Fiscalía General de la República, instancia responsable de evaluar la existencia de elementos probatorios.

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, expresó.

Sheinbaum reiteró que en el país no se protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito; sin embargo, enfatizó que México no aceptará presiones externas ni intervenciones en asuntos internos.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, puntualizó.