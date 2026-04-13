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Lunes 13 de abril de 2026

Sheinbaum advierte que aspirantes deberán renunciar a cargos públicos para competir

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que todo servidor público que aspire a ser coordinador de la Defensa de la Transformación o candidato deberá renunciar a su cargo antes de participar en procesos internos.

Durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue enfática al señalar que no es posible combinar funciones de gobierno con aspiraciones políticas.

“No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato o precandidato”, subrayó.

Sheinbaum indicó que esta disposición aplica para funcionarios de todos los niveles de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, por lo que quienes busquen competir deberán separarse de sus responsabilidades para enfocarse plenamente en la actividad política.

Explicó que el objetivo de esta medida es garantizar condiciones de equidad en los procesos internos y evitar el uso de recursos públicos con fines electorales, por lo que llamó a tomar decisiones con anticipación.

Finalmente, la presidenta señaló que quienes decidan contender podrán regresar posteriormente al servicio público, una vez concluido el proceso, siempre y cuando cumplan con los lineamientos establecidos.

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