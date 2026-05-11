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Lunes 11 de mayo de 2026

Sheinbaum afirma que Rubén Rocha permanece en Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en la entidad y descartó versiones que apuntaban a una presunta fuga.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si las autoridades de seguridad tienen ubicado al mandatario estatal, luego de los señalamientos surgidos tras una solicitud de detención promovida desde Estados Unidos.

“Mañana lo puede informar el secretario de Seguridad, pero él está en Sinaloa”, respondió Sheinbaum.

La presidenta añadió que tanto Rocha Moya como las otras personas señaladas pueden informar públicamente sobre su ubicación.

“Él está en Sinaloa y pues él mismo podría informar, o las otras nueve personas dónde están, pero no hay esta cosa de que ahora dónde está o ya se escapó”, expresó.

Sheinbaum criticó la información difundida en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre el caso, al considerar que existe desinformación alrededor del tema.

“No es información, es mucha mentira. Muchísima mentira. Es increíble la cantidad de mentiras que se dicen todos los días”, declaró.

La mandataria también reiteró que, ante cualquier solicitud de detención o extradición por parte de Estados Unidos, deben existir pruebas suficientes para proceder legalmente.

Recordó que la Fiscalía General de la República señaló que no cuenta con elementos suficientes hasta el momento, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información adicional a las autoridades estadounidenses.

“No puede hacerse de la manera en que se está planteando. Es un asunto jurídico y también tiene que ver con la soberanía de México”, puntualizó.

El caso ha generado debate luego de que autoridades estadounidenses solicitaran acciones contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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