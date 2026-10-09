Sheinbaum alista decreto para reforzar protección de menores en redes sociales

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Viernes 9 de octubre de 2026
El Gobierno Federal prepara un decreto para establecer nuevas obligaciones a las plataformas digitales y restringir contenidos considerados de riesgo para niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con lo presentado durante la conferencia presidencial, el documento contempla limitar la exposición de menores a contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio y autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Entre las principales obligaciones para las redes sociales estarían retirar contenidos violentos, clasificar publicaciones por edades, ofrecer controles parentales, habilitar mecanismos de denuncia y activar de manera automática configuraciones de privacidad más estrictas para cuentas de menores.
También se prevé que las plataformas cuenten con mecanismos permanentes de atención a requerimientos de las autoridades, preserven evidencia digital y notifiquen cuando detecten amenazas graves contra la vida de una persona.
La intención es que estas medidas formen parte del propio diseño de las plataformas y no dependan únicamente de la configuración que hagan los usuarios.
El proyecto también contempla acciones preventivas y de atención en materia de salud mental y uso responsable de redes sociales.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el documento seguirá en revisión jurídica y técnica durante el fin de semana, con la intención de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación entre el 13 y el 14 de octubre.
Además, se prevé instalar mesas de trabajo para analizar si será necesario avanzar hacia una legislación específica para la protección de menores en entornos digitales.
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