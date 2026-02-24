Sheinbaum alista reforma electoral con recorte a sueldos de diputados y reducción de regidores

Martes 24 de febrero de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la reforma electoral que presentará incluirá recortes salariales a diputados estatales que perciban ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo federal, así como la reducción del número de regidores en ayuntamientos con cabildos sobredimensionados.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria explicó que la iniciativa busca disminuir el costo de las elecciones, de los partidos políticos y también el gasto operativo de congresos locales y gobiernos municipales.

“Hay congresos estatales que ganan más que la Presidenta (…) hay municipios que tienen 35 regidores, ¿para qué quieren 35 regidores? Son repartición de recursos públicos”, expresó.

Sheinbaum señaló que la propuesta mantendrá la figura de representación proporcional, aunque con un esquema distinto en el que quienes aspiren a cargos de elección popular deban competir directamente por el voto ciudadano y no únicamente a través de listas partidistas.

Indicó que la presentación formal de la iniciativa se pospuso un día para permitir que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México revisaran el contenido del proyecto, aunque subrayó que la propuesta ya está definida por el Ejecutivo federal.

La Presidenta aseguró que la reforma busca reducir costos, fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar el uso de recursos ilícitos en campañas y preservar la pluralidad política del país. Asimismo, rechazó que la iniciativa tenga como finalidad instaurar un partido de Estado.

“Es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente (…) no se trata de que todo quede igual”, puntualizó.