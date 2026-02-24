México

Chihuahua, Chihuahua

Martes 24 de febrero de 2026

Sheinbaum analiza posible acción legal contra Elon Musk por comentarios sobre operativo de “El Mencho”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno analiza una posible acción legal contra el empresario Elon Musk por comentarios publicados en la red social X sobre el operativo contra Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum señaló que el tema ya es revisado por el área jurídica del gobierno, aunque subrayó que su prioridad es defender la veracidad de la información sobre el operativo realizado por fuerzas federales.

“Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice la verdad, a mi lo que me importa es el pueblo”, afirmó.

La mandataria rechazó las versiones difundidas en redes sociales que cuestionan la actuación del gobierno durante el operativo y calificó como “absurdo” el señalamiento de que exista un “narco-gobierno” en México. Sostuvo que la mayoría de la población reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad, y aseguró que las críticas provienen de sectores que —dijo— nunca estarán de acuerdo con las acciones del gobierno.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

Diputado Arturo Zubía Fernández beneficia a 290 familias con programa de láminas y polines en Camargo

