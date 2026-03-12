Sheinbaum anuncia “Plan B” tras rechazo a reforma electoral

Jueves 12 de marzo de 2026

Luego de que su reforma electoral no fuera aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso un “Plan B” enfocado en reducir el gasto y los privilegios en congresos locales y municipios del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la nueva propuesta tendrá como objetivo disminuir el uso de recursos públicos en órganos legislativos estatales y en regidurías municipales, con el propósito de que esos fondos se redirijan a obras y necesidades de la población.

Sheinbaum afirmó que su iniciativa busca continuar con la reducción de privilegios dentro de las instituciones públicas. “El Plan B tiene el mismo objetivo que el Plan A: seguir disminuyendo los privilegios de quienes todavía tienen acceso a recursos públicos”, expresó.

Entre las medidas planteadas se encuentra establecer un tope máximo al presupuesto de los congresos locales, así como revisar el número de regidores en algunos municipios del país. La presidenta mencionó como ejemplo ciudades como Monterrey, Acapulco y Puebla, donde, dijo, el número de regidores podría reducirse para liberar recursos que se destinarían a obra pública.

La mandataria adelantó que enviará la nueva propuesta al Congreso el próximo lunes y sostuvo que el rechazo de la reforma electoral no representa una derrota para su gobierno.

“Yo me comprometí a enviar una reforma que respondiera a lo que pide la gente y cumplí. Si no se aprueba, tampoco pasa nada. Tenemos un mandato y una convicción”, declaró.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que su administración mantiene el objetivo de impulsar cambios que reduzcan privilegios y fortalezcan la transformación del país, al tiempo que confió en que la ciudadanía evaluará la postura de los legisladores que votaron en contra de la iniciativa original.