Sheinbaum anuncia presentación de Reforma Electoral con ajuste de salarios y cabildos

Martes 24 de febrero de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que mañana será presentada ante el Congreso de la Unión la propuesta de Reforma Electoral, la cual contempla reducir los sueldos de los diputados locales, debido a que algunos legisladores estatales perciben ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo Federal.

Sheinbaum destacó que la iniciativa busca disminuir los costos electorales, al tiempo que garantizará que las minorías políticas mantengan representación legislativa. Además, enfatizó que los candidatos a cargos de elección popular deberán obtener directamente el respaldo de los electores, asegurando una competencia más transparente y cercana a la ciudadanía.

La mandataria también señaló que la reforma contempla ajustes en los cabildos municipales, con el objetivo de reducir la cantidad de regidores en ayuntamientos que cuentan con un número excesivo de representantes en relación con su población, optimizando así el uso de recursos públicos.