México

18.39°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 24 de febrero de 2026

Sheinbaum anuncia presentación de Reforma Electoral con ajuste de salarios y cabildos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que mañana será presentada ante el Congreso de la Unión la propuesta de Reforma Electoral, la cual contempla reducir los sueldos de los diputados locales, debido a que algunos legisladores estatales perciben ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo Federal.

Sheinbaum destacó que la iniciativa busca disminuir los costos electorales, al tiempo que garantizará que las minorías políticas mantengan representación legislativa. Además, enfatizó que los candidatos a cargos de elección popular deberán obtener directamente el respaldo de los electores, asegurando una competencia más transparente y cercana a la ciudadanía.

La mandataria también señaló que la reforma contempla ajustes en los cabildos municipales, con el objetivo de reducir la cantidad de regidores en ayuntamientos que cuentan con un número excesivo de representantes en relación con su población, optimizando así el uso de recursos públicos.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III

Atacan a alcaldesa de Bacanora en carretera Hermosillo–Mazatán; fallece su hijo
Recibe Fiscalía más denuncias contra imputado por trata de menores en Chihuahua
Instituto Mexicano del Seguro Social incorporará CURP biométrica y e.firma en sus trámites
Alcalde de Tapalpa niega que “El Mencho” residiera en el municipio
Los Dorados de Chihuahua listos para la Copa León 450 como parte de su pretemporada
Realiza SSPE operativo extraordinario de revisión en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez
Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III
Diputado Arturo Zubía Fernández beneficia a 290 familias con programa de láminas y polines en Camargo

Municipios

Más Noticias

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG
Caudillas Cheers anuncia oficialmente su Try Out 2026
Docente de la UACH se capacita en descripción y clasificación de suelos en la UNAM