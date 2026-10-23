Sheinbaum anuncia sistema con inteligencia artificial para combatir desabasto de medicamentos

Viernes 23 de octubre de 2026

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial (IA) para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos en el sistema público de salud, cuya implementación comenzaría en enero de 2027.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, Sheinbaum reconoció que existen retrasos en la entrega de medicamentos incluso después de haber sido adquiridos por el Gobierno federal, por lo que señaló la necesidad de modernizar los procesos de almacenamiento, inventario y distribución.

El proyecto permitirá conocer en tiempo real la ubicación y recorrido de los medicamentos, desde su adquisición hasta su llegada a hospitales, centros de salud y pacientes.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que el sistema público maneja alrededor de 3 mil millones de piezas de medicamentos e insumos al año, distribuidas entre más de mil hospitales y cerca de 15 mil unidades médicas de primer nivel.

La estrategia contempla tres herramientas principales: un mecanismo para reportar necesidades de medicamentos en tiempo real, un sistema para administrar almacenes e inventarios y una plataforma que permita optimizar las rutas de distribución. La IA también será utilizada para analizar patrones de consumo y anticipar la demanda.

Sheinbaum destacó que el proyecto será desarrollado con especialistas mexicanos provenientes de instituciones públicas como la UNAM, Tecnológico Nacional de México, CIMAT e Instituto Politécnico Nacional, en lugar de contratar a una empresa privada.

La meta es que el nuevo modelo opere en instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. El próximo 23 de noviembre se prevé presentar el plan de trabajo para avanzar hacia su implementación.