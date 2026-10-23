México

17.64°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 23 de octubre de 2026

Sheinbaum anuncia sistema con inteligencia artificial para combatir desabasto de medicamentos

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial (IA) para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos en el sistema público de salud, cuya implementación comenzaría en enero de 2027.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, Sheinbaum reconoció que existen retrasos en la entrega de medicamentos incluso después de haber sido adquiridos por el Gobierno federal, por lo que señaló la necesidad de modernizar los procesos de almacenamiento, inventario y distribución.

El proyecto permitirá conocer en tiempo real la ubicación y recorrido de los medicamentos, desde su adquisición hasta su llegada a hospitales, centros de salud y pacientes.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que el sistema público maneja alrededor de 3 mil millones de piezas de medicamentos e insumos al año, distribuidas entre más de mil hospitales y cerca de 15 mil unidades médicas de primer nivel.

La estrategia contempla tres herramientas principales: un mecanismo para reportar necesidades de medicamentos en tiempo real, un sistema para administrar almacenes e inventarios y una plataforma que permita optimizar las rutas de distribución. La IA también será utilizada para analizar patrones de consumo y anticipar la demanda.

Sheinbaum destacó que el proyecto será desarrollado con especialistas mexicanos provenientes de instituciones públicas como la UNAM, Tecnológico Nacional de México, CIMAT e Instituto Politécnico Nacional, en lugar de contratar a una empresa privada.

La meta es que el nuevo modelo opere en instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. El próximo 23 de noviembre se prevé presentar el plan de trabajo para avanzar hacia su implementación.

Maru revela que advirtió más de ocho veces a Jáuregui sobre riesgo por caso El Pinal

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Votará PAN contra comparecencia de Maru Campos por caso César Jáuregui

Detienen a tres por drogas durante investigación de robo de 400 mil pesos

Defensa de César Jáuregui cuestiona pruebas y niega acuerdo para incorporar a estadounidenses

Instalarán altar en memoria de Paty Ulate en Palacio Municipal
Detienen a adolescente armado tras operativo en Belisario Domínguez
César Jáuregui apelará vinculación por ejercicio ilegal; juez descarta delito de coalición
Resolución contra César Jáuregui se basa en suposiciones y no en pruebas; defensa apelará
Vinculan a proceso a César Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público; juez descarta delito de coalición
Habla César Jáuregui desde el Altiplano; juez entra a deliberar sobre su vinculación
Reabrirán exportación de ganado por Puerto Palomas; prevén hasta 800 cabezas diarias
Dos sobrevivientes del incendio del INM permanecen graves; uno requiere atención urgente

Municipios

Más Noticias

Señala Morena contradicciones del Gobierno estatal y PAN por caso César Jáuregui
Detienen a tres por drogas durante investigación de robo de 400 mil pesos
Votará PAN contra comparecencia de Maru Campos por caso César Jáuregui