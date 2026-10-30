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Viernes 30 de octubre de 2026

Sheinbaum arremete contra Aguilar Camín, Krauze y Castañeda; los acusa de representar a la derecha

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó críticas contra los intelectuales Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Jorge Castañeda, a quienes ubicó como representantes de la derecha y cuestionó por su oposición al proyecto de la Cuarta Transformación.

Durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum señaló que los tres tuvieron distintos niveles de cercanía e influencia con gobiernos anteriores, a través de reuniones, asesorías y espacios de participación política.

La mandataria centró parte de sus señalamientos en Aguilar Camín, de quien aseguró que mantuvo cercanía con las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Ahora está contra nosotros, pues porque cada quien en su lugar. Nosotros no compramos a nadie, nosotros no compramos voluntades”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que estos intelectuales representan una concepción de la democracia en la que determinados grupos concentraban influencia sobre las decisiones públicas y el poder político.

La Presidenta también los acusó de sostener posturas clasistas y racistas, al considerar que se oponen a una mayor participación popular en las decisiones del país.

Las declaraciones se producen en medio de las diferencias que el Gobierno federal mantiene con distintos escritores, académicos y analistas críticos de la llamada Cuarta Transformación.

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