Sheinbaum atribuye a vandalismo apagón que afectó a cuatro estados

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el apagón registrado en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas fue provocado por actos de vandalismo que dañaron infraestructura de transmisión eléctrica, descartando que la falla estuviera relacionada con falta de generación.

La afectación dejó fuera de operación dos líneas de alta tensión y el suministro fue restablecido en aproximadamente ocho horas por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sheinbaum señaló además que su administración contempla alrededor de 32 mil megawatts de nueva generación eléctrica y una inversión cercana a 200 mil millones de pesos para fortalecer las redes de transmisión y distribución.

La Presidenta destacó la necesidad de contar con esquemas alternos de suministro que permitan responder ante daños o contingencias en la infraestructura eléctrica.