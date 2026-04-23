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Jueves 23 de abril de 2026

Sheinbaum buscó a Maru Campos; habrá reunión con Seguridad federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que intentó comunicarse vía telefónica con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras la participación de elementos estadounidenses en operativos en la entidad.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que no logró establecer contacto directo, ya que la llamada fue atendida por el secretario particular de la gobernadora. “La busqué, no estaba en la oficina… sí la busqué de manera personal”, señaló.

No obstante, Sheinbaum confirmó que este jueves la gobernadora sostendrá una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Ciudad de México.

La presidenta indicó que se mantiene a la espera de poder entablar comunicación directa con la mandataria estatal, en un contexto donde se revisa la participación de agentes extranjeros en acciones de seguridad dentro del país.

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