Sheinbaum confirma investigaciones sobre Jorge Amílcar Olán, amigo de “Andy” López Beltrán

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que dependencias del Gobierno Federal cuentan con información relacionada con Jorge Amílcar Olán, empresario identificado como amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia, la mandataria aseguró que en su administración “no hay nada que no se investigue” y precisó que tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tienen información relacionada con Olán.

Las declaraciones surgieron luego de que se le cuestionara sobre investigaciones fiscales relacionadas con Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con un operador de confianza de Olán y señalada por presuntas irregularidades en importaciones de combustibles.

De acuerdo con la información publicada, el SAT presentó el 25 de marzo una declaratoria de perjuicio ante la Fiscalía General de la República (FGR), después de detectar presuntas anomalías en 139 pedimentos de importación de combustibles, realizados entre febrero y junio de 2025.

La autoridad fiscal estimó en más de 834 millones de pesos los derechos e impuestos presuntamente omitidos y solicitó ejercer acción penal contra cinco personas relacionadas con las operaciones, entre personal de la empresa y agentes aduanales.

Sin embargo, en ese expediente no se formularon cargos contra Jorge Amílcar Olán, por lo que hasta el momento la información disponible no implica una acusación penal directa en su contra.

Sheinbaum sostuvo que cualquier investigación debe sustentarse en pruebas y no únicamente en publicaciones periodísticas o señalamientos difundidos en redes sociales.

“Todo se investiga, tanto administrativamente como penalmente”, afirmó la Presidenta.

El caso se suma a las investigaciones federales relacionadas con posibles esquemas de evasión fiscal en la importación de combustibles, comúnmente denominados “huachicol fiscal”.