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Miércoles 30 de septiembre de 2026

Sheinbaum confirma retiro de ficha roja contra Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; México buscará reactivarla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Interpol retiró la ficha roja emitida contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ambos requeridos por autoridades mexicanas, y adelantó que su Gobierno solicitará conocer las razones de la decisión y buscará que la alerta internacional sea restablecida.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que fue informada este miércoles sobre la cancelación de la ficha roja.

“Me informaron que quitaron la ficha roja, Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga”, declaró.

La mandataria explicó que ambos son requeridos por autoridades mexicanas dentro de un caso relacionado con presuntas operaciones mediante facturas falsas y evasión fiscal.
“Hoy me dijeron que Interpol les quitó la ficha roja. Apenas hoy. Van a preguntar cuáles son las razones”, señaló.

Sheinbaum indicó que el Gobierno de México buscará que la ficha roja sea nuevamente activada, con el objetivo de que, en caso de que Gómez Mont o Álvarez Puga sean localizados en otro país, puedan aplicarse los procedimientos derivados de las órdenes existentes en México.

La Presidenta relacionó el tema con otros procesos de cooperación judicial internacional, entre ellos la solicitud de extradición de Ulises Bernabé, exjuez de Barandilla vinculado con las investigaciones del caso Ayotzinapa y quien se encuentra en Estados Unidos.

Sheinbaum sostuvo que México busca mantener una relación de cooperación con el Gobierno estadounidense y su Departamento de Justicia, aunque consideró indispensable que exista reciprocidad en los procedimientos de colaboración y extradición.

“Nosotros siempre queremos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, afirmó.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las razones por las que Interpol habría retirado la ficha roja ni el procedimiento que México seguirá para solicitar su reactivación.

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