Sheinbaum convoca reunión urgente del Gabinete de Seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan

Domingo 2 de noviembre de 2025

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2025 — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó esta mañana, a las 9:00 horas, a una reunión urgente del Gabinete de Seguridad, integrado por las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El encuentro fue convocado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del sábado durante los Festejos de las Velas, en el centro de la localidad michoacana. De acuerdo con el reporte oficial, dos personas fueron detenidas y una más abatida durante el operativo posterior a la agresión.

“Este crimen no quedará impune”, señaló el Gabinete de Seguridad en un comunicado difundido en la red social X, donde también informó que las fuerzas federales y estatales mantienen el resguardo y patrullaje en la zona.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó el “cobarde atentado” y aseguró que todas las instancias de seguridad trabajan en la investigación inmediata de los hechos.

Según el fiscal estatal, Carlos Torres, el ataque ocurrió alrededor de las 20:10 horas, y el alcalde falleció cuarenta minutos después, durante su traslado al hospital. En el lugar fue abatido uno de los agresores, a quien se le incautó un arma corta.

En el atentado también resultó herido el regidor Víctor Hugo De la Cruz Saucedo, quien se reporta fuera de peligro.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno coordinan esfuerzos para esclarecer el homicidio, mientras que habitantes de Uruapan convocaron a una marcha este domingo, a las 16:00 horas, para exigir justicia. La movilización partirá de la Glorieta Latinoamericana, sobre Paseo Lázaro Cárdenas.