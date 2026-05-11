Sheinbaum defiende ajuste al calendario escolar; niega decisión unilateral de Mario Delgado

Lunes 11 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la propuesta para modificar el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública no fue una decisión unilateral del titular de la dependencia, Mario Delgado, sino un acuerdo respaldado por las autoridades educativas de todo el país.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria respondió a las críticas generadas tras el anuncio de posibles ajustes al periodo vacacional por el contexto del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sheinbaum explicó que la propuesta fue discutida durante el fin de semana y aprobada por unanimidad por los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas.

“Es muy importante que se sepa que el calendario escolar que anunció el secretario de Educación, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de Educación del país”, declaró.

La presidenta detalló que el planteamiento surgió a petición de docentes y padres de familia, quienes solicitaron analizar la posibilidad de adelantar las vacaciones escolares. Sin embargo, reconoció que posteriormente surgieron observaciones por considerar que el periodo de descanso podría extenderse demasiado.

“No fue una ocurrencia de Mario, sino una petición de muchos maestros y de padres de familia que se hizo este planteamiento y todos lo votaron”, afirmó.

Ante las inconformidades expresadas por algunos sectores, la mandataria señaló que este lunes el Consejo Nacional de Autoridades Educativas volverá a reunirse para revisar el tema.

Finalmente, indicó que el objetivo es mantener las seis semanas tradicionales de vacaciones y evaluar ajustes específicos para algunas entidades, mientras otras podrían conservar el calendario habitual.