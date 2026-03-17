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Martes 17 de marzo de 2026

Sheinbaum defiende donaciones a Cuba y afirma que son voluntarias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el llamado a realizar donaciones en apoyo al pueblo de Cuba, al asegurar que se trata de un acto completamente voluntario y basado en la solidaridad.

Durante la denominada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria respondió a las críticas surgidas tras la apertura de una cuenta para recibir aportaciones, subrayando que la participación es decisión de cada ciudadano.

“Quien quiera aportar tiene un sentido solidario para apoyar a un pueblo en sufrimiento; quien no esté de acuerdo está en su derecho”, expresó.

Asimismo, Sheinbaum calificó como “mentiras absurdas” algunos señalamientos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, al considerar que forman parte de ataques políticos sin fundamento.

La presidenta reiteró que esta iniciativa responde a una visión humanitaria, destacando que la solidaridad internacional no debería generar controversia.

Finalmente, enfatizó que estas acciones reflejan valores del país, aunque reconoció que existe plena libertad para disentir respecto a este tipo de decisiones.

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