Sheinbaum defiende eliminación del PREP en la reforma electoral

Viernes 27 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la propuesta de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) dentro de la reforma electoral, asegurando que no se trata de una ocurrencia, sino de una medida analizada y fundamentada surgida de los foros de consulta ciudadana realizados en el país.

En respuesta a las críticas de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien afirmó que el PREP garantiza certeza y confianza en los resultados, Sheinbaum sostuvo que su gobierno no comparte esa postura. Explicó que el nuevo modelo permitiría obtener resultados oficiales más rápidamente, al iniciar los cómputos distritales desde el mismo día de la jornada electoral, eliminando la necesidad de un sistema preliminar adicional.

La mandataria añadió que se mantendrían mecanismos como los conteos rápidos, realizados por las autoridades electorales el día de la elección, asegurando que la ciudadanía seguirá teniendo herramientas de información inmediata.

Sheinbaum enfatizó que la eliminación del PREP es parte de una reforma electoral integral, basada en propuestas ciudadanas recogidas en distintos foros del país, y aseguró que se trata de una iniciativa “bien trabajada y bien analizada”.