Sheinbaum deja en manos de la FGR investigar a Maru Campos por caso CIA

Martes 20 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si existen elementos para investigar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, dentro del caso relacionado con la participación de agentes de la CIA en el operativo de El Pinal.

Durante su conferencia de este martes 20 de octubre, Sheinbaum fue cuestionada sobre si las investigaciones podrían alcanzar a la mandataria estatal, debido a su posición como superior jerárquica del entonces fiscal general César Jáuregui Moreno.

“Que lo evalúe la Fiscalía. No es mi papel, es papel de la Fiscalía investigar”, respondió.

La Presidenta subrayó que tampoco le corresponde determinar anticipadamente si Campos tiene o no alguna responsabilidad. “No depende de mí exonerar a una persona o a otra, es una decisión de la Fiscalía y de la investigación”, agregó.

Explicó que corresponde al Ministerio Público reunir los elementos de prueba y, en caso de considerar que existen conductas posiblemente delictivas, presentarlos ante un juez para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Sheinbaum también hizo referencia a una citación para declarar que presuntamente no habría sido atendida en los términos establecidos, aunque durante su intervención no precisó claramente a qué persona se refería, por lo que señaló que corresponderá a la FGR aclarar esa situación.

Las declaraciones se producen mientras Jáuregui enfrenta este martes su audiencia inicial ante una jueza federal en el penal del Altiplano, por la acusación de presunta traición a la patria relacionada con los hechos ocurridos en abril en la Sierra Tarahumara.

Sheinbaum dijo esperar que durante el procedimiento puedan conocerse, dentro de los límites establecidos por la ley, las pruebas en las que la FGR sustenta la imputación contra el exfiscal de Chihuahua.