México

30.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 12 de mayo de 2026

Sheinbaum descarta investigación contra ex secretario de Marina por caso de huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe una investigación en contra del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, al señalar que fue él mismo quien presentó una denuncia relacionada con una presunta red de huachicol fiscal, lo que derivó en diversas carpetas de investigación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó previamente que la denuncia presentada por Ojeda permitió abrir múltiples líneas de investigación sobre el caso.

“Por eso no hay una investigación contra el ex secretario de Marina, porque él mismo lo denunció”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum agregó que corresponde a la Fiscalía General de la República dar a conocer los avances y características de las indagatorias, así como el número de personas detenidas por este caso.

La presidenta recordó que las investigaciones tomaron mayor fuerza en marzo de 2025, luego de que autoridades detectaron un buque que presuntamente intentaba ingresar combustible de manera ilegal al país.

En ese contexto, pidió a la Fiscalía transparentar, en la medida de lo posible, las pruebas existentes contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex titular de la Secretaría de Marina, quienes han sido señalados por presuntos vínculos con esta red.

“Es muy importante que la Fiscalía muestre las pruebas de por qué estas personas están involucradas, desde cuándo surgió la denuncia y por qué la propia Secretaría de Marina denunció a estas personas”, expresó.

La mandataria reveló además que recibió personalmente una carta de uno de los implicados, quien aseguró ser inocente, aunque aclaró que será la Fiscalía la encargada de determinar responsabilidades.

Sheinbaum explicó que la investigación abarca una red más amplia relacionada con el ingreso ilegal de diésel a México sin el pago correspondiente de impuestos, práctica conocida como huachicol fiscal.

Detalló que las indagatorias incluyen a personas responsables de trasladar combustible desde Estados Unidos hacia México, empresas encargadas de comercializarlo y presuntos funcionarios vinculados con su introducción ilegal al país.

Asimismo, indicó que algunas solicitudes de extradición ya fueron presentadas ante autoridades de Estados Unidos debido a que algunos de los involucrados cuentan con doble nacionalidad.

Finalmente, reiteró que se trata de una investigación en curso y será la Fiscalía quien determine qué información puede hacerse pública sin afectar el proceso legal.

Morena anuncia movilización y plantea posible desafuero contra Maru Campos por caso en la Sierra Tarahumara

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inician en Delicias los servicios funerarios del empresario Carlos Cuevas Abundis

Muere en prisión Carlos Cuevas Abundis, exempresario originario de Delicias

SAT detecta presunta red de lavado por casi 10 mil millones de pesos

Xóchitl Contreras celebra a mil madres juarenses en multitudinario festejo por el Día de las Madres
Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes
EU exige a México intensificar combate a cárteles para evitar intervención, advierte jefe del Pentágono
Daniela Álvarez reta a Morena a convocar campesinos a marcha por soberanía nacional
Trabajadores en México sí tienen derecho a descanso y hora de comida durante su jornada laboral
Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia
Bonnie Tyler es inducida a coma tras cirugía intestinal de emergencia en Portugal
Hospital universitario de la UACH avanza y podría concretar primera etapa este año: rector

Municipios

Más Noticias

Supervisa Sindicatura obras de pavimentación en colonias Minerales y Lealtad junto a la ASE
“Morena le teme a Maru; por eso su dirigente nacional viene a convocar movilizaciones”: Arturo Medina
Vinculan a proceso a extrabajador de albergue por presunta violación de adolescente en Chihuahua