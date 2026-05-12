Sheinbaum descarta investigación contra ex secretario de Marina por caso de huachicol fiscal

Martes 12 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe una investigación en contra del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, al señalar que fue él mismo quien presentó una denuncia relacionada con una presunta red de huachicol fiscal, lo que derivó en diversas carpetas de investigación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó previamente que la denuncia presentada por Ojeda permitió abrir múltiples líneas de investigación sobre el caso.

“Por eso no hay una investigación contra el ex secretario de Marina, porque él mismo lo denunció”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum agregó que corresponde a la Fiscalía General de la República dar a conocer los avances y características de las indagatorias, así como el número de personas detenidas por este caso.

La presidenta recordó que las investigaciones tomaron mayor fuerza en marzo de 2025, luego de que autoridades detectaron un buque que presuntamente intentaba ingresar combustible de manera ilegal al país.

En ese contexto, pidió a la Fiscalía transparentar, en la medida de lo posible, las pruebas existentes contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex titular de la Secretaría de Marina, quienes han sido señalados por presuntos vínculos con esta red.

“Es muy importante que la Fiscalía muestre las pruebas de por qué estas personas están involucradas, desde cuándo surgió la denuncia y por qué la propia Secretaría de Marina denunció a estas personas”, expresó.

La mandataria reveló además que recibió personalmente una carta de uno de los implicados, quien aseguró ser inocente, aunque aclaró que será la Fiscalía la encargada de determinar responsabilidades.

Sheinbaum explicó que la investigación abarca una red más amplia relacionada con el ingreso ilegal de diésel a México sin el pago correspondiente de impuestos, práctica conocida como huachicol fiscal.

Detalló que las indagatorias incluyen a personas responsables de trasladar combustible desde Estados Unidos hacia México, empresas encargadas de comercializarlo y presuntos funcionarios vinculados con su introducción ilegal al país.

Asimismo, indicó que algunas solicitudes de extradición ya fueron presentadas ante autoridades de Estados Unidos debido a que algunos de los involucrados cuentan con doble nacionalidad.

Finalmente, reiteró que se trata de una investigación en curso y será la Fiscalía quien determine qué información puede hacerse pública sin afectar el proceso legal.