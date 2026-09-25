Chihuahua

17.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 25 de septiembre de 2026

Sheinbaum descarta relación directa entre captura de alcalde de Juchitán y denuncia de Elvis Guerra

Villahermosa, Tab.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista una relación directa entre la detención del alcalde de Juchitán y la denuncia pública realizada por Elvis Guerra, integrante del equipo de artesanas que participó en la elaboración del vestido que la mandataria utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre.

Sheinbaum explicó que la investigación contra el presidente municipal ya se encontraba en curso desde tiempo atrás y que, aunque su detención ocurrió pocos días después de la denuncia de Guerra, ambos hechos no estarían directamente vinculados.

La Presidenta recordó que Elvis Guerra fue víctima de amenazas y de un ataque armado contra su vivienda en Juchitán, hechos que, de acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, tienen como principal línea de investigación un posible caso de extorsión.

Guerra participó junto con otras integrantes del taller Biulú en el bordado del vestido utilizado por Sheinbaum durante el Grito de Independencia. Presidencia de la República informó que la prenda fue elaborada con la participación de Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez.

Luego de la agresión, Sheinbaum sostuvo comunicación con Guerra y posteriormente se reunió con ella en Palacio Nacional junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante sus declaraciones, la mandataria federal señaló que las investigaciones contra funcionarios deben desarrollarse independientemente de su filiación partidista y sostuvo que, cuando existen elementos suficientes para proceder penalmente, las autoridades deben actuar.

Sheinbaum afirmó que la investigación contra el alcalde de Juchitán contemplaba previamente denuncias por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, por lo que insistió en que su captura no derivó directamente del caso de Elvis Guerra.

La mandataria agregó que la Secretaría de Gobernación mantiene coordinación con el Gobierno de Oaxaca para atender la situación política y de seguridad en el municipio.

El ataque contra la vivienda de Guerra ocurrió la noche del 18 de septiembre en Juchitán de Zaragoza, después de que, según denunció públicamente, había recibido amenazas y exigencias económicas relacionadas con la apertura de un salón de eventos familiar.

El caso cobró relevancia nacional debido a la cercanía temporal entre la agresión, la intervención del Gobierno federal y las acciones posteriores de seguridad en Juchitán.

Acumula Carvel antecedentes de investigaciones y controversias desde 2018

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Aparece dueño de Carvel en Registro Nacional de Detenciones tras operativo federal

Polo pierde fuerza, pero sigue como huracán mayor frente al Pacífico mexicano

Propone Isela Martínez facilitar certeza jurídica al patrimonio de las familias chihuahuenses

Volkswagen llama a revisión 2.8 millones de vehículos por riesgo en la dirección
Bonilla llama al PAN a reforzar trabajo territorial rumbo a 2027
Esteban ‘Pingüi’ Gallardo Jr. representa a México en el Mundial Sub-15 de Beisbol
‘Chucky’ Lozano vuelve al Tricolor y se perfila como titular con Rafael Márquez
Gaza Teófilo Borunda–Periférico de la Juventud alcanza 40% de avance
Desmantelan narcolaboratorio en Nigeria; buscan a mexicano señalado por autoridades
CCE destaca inversión en calle Bustamante y celebra reapertura ganadera
Destaca Olivia Franco importancia de fortalecer la cultura de Protección Civil en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Aparece dueño de Carvel en Registro Nacional de Detenciones tras operativo federal
Polo pierde fuerza, pero sigue como huracán mayor frente al Pacífico mexicano
Destituyen a delegado de la FGR en Guanajuato tras polémica por presunto megadecomiso de huachicol