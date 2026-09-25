Sheinbaum descarta relación directa entre captura de alcalde de Juchitán y denuncia de Elvis Guerra

Viernes 25 de septiembre de 2026

Villahermosa, Tab.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista una relación directa entre la detención del alcalde de Juchitán y la denuncia pública realizada por Elvis Guerra, integrante del equipo de artesanas que participó en la elaboración del vestido que la mandataria utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre.

Sheinbaum explicó que la investigación contra el presidente municipal ya se encontraba en curso desde tiempo atrás y que, aunque su detención ocurrió pocos días después de la denuncia de Guerra, ambos hechos no estarían directamente vinculados.

La Presidenta recordó que Elvis Guerra fue víctima de amenazas y de un ataque armado contra su vivienda en Juchitán, hechos que, de acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, tienen como principal línea de investigación un posible caso de extorsión.

Guerra participó junto con otras integrantes del taller Biulú en el bordado del vestido utilizado por Sheinbaum durante el Grito de Independencia. Presidencia de la República informó que la prenda fue elaborada con la participación de Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez.

Luego de la agresión, Sheinbaum sostuvo comunicación con Guerra y posteriormente se reunió con ella en Palacio Nacional junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante sus declaraciones, la mandataria federal señaló que las investigaciones contra funcionarios deben desarrollarse independientemente de su filiación partidista y sostuvo que, cuando existen elementos suficientes para proceder penalmente, las autoridades deben actuar.

Sheinbaum afirmó que la investigación contra el alcalde de Juchitán contemplaba previamente denuncias por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, por lo que insistió en que su captura no derivó directamente del caso de Elvis Guerra.

La mandataria agregó que la Secretaría de Gobernación mantiene coordinación con el Gobierno de Oaxaca para atender la situación política y de seguridad en el municipio.

El ataque contra la vivienda de Guerra ocurrió la noche del 18 de septiembre en Juchitán de Zaragoza, después de que, según denunció públicamente, había recibido amenazas y exigencias económicas relacionadas con la apertura de un salón de eventos familiar.

El caso cobró relevancia nacional debido a la cercanía temporal entre la agresión, la intervención del Gobierno federal y las acciones posteriores de seguridad en Juchitán.