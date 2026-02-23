México

Sheinbaum destaca coordinación del Gobierno tras la caída de “El Mencho”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes sobre la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia matutina de este 23 de febrero de 2026, la mandataria subrayó que la prioridad de su administración es preservar la estabilidad en el país. “Lo más importante es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México”, afirmó.

Sheinbaum destacó la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad nacional. “Hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación”, señaló ante medios de comunicación.

Asimismo, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras los hechos registrados en distintos puntos del país. “Pueden estar tranquilos que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio del despliegue de fuerzas federales y operativos de vigilancia reforzada tras la caída del líder criminal, considerado uno de los principales generadores de violencia en México.

México recupera la normalidad tras operativo en el que murió ‘El Mencho’

