Sheinbaum destaca coordinación nacional tras muerte de “El Mencho” y retiro de bloqueos

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes que, tras los hechos derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, todos los gobernadores del país se mantuvieron en coordinación para atender la situación.

Durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, la mandataria destacó la labor de las Fuerzas Armadas y el trabajo conjunto con las autoridades estatales para garantizar la seguridad y normalidad en el país.

Sheinbaum señaló que, para esta mañana, “prácticamente todos los bloqueos” que se habían colocado por integrantes del grupo criminal habían sido retirados, y que las corporaciones mantienen las condiciones de seguridad en las diferentes regiones. La presidenta lamentó la pérdida de efectivos de seguridad durante los enfrentamientos.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027
Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad
Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua
Descarta Maru Campos presencia del CJNG en Chihuahua tras muerte de “El Mencho”
Instalan “Punto Naranja” en Madera para apoyo a mujeres en situación de riesgo
Embajador de EE. UU. destaca cooperación tras abatimiento de “El Mencho”

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez
Puerto Vallarta, marcado por miedo y daños tras violencia del CJNG
Gobierno federal monitorea reacomodos en el CJNG tras abatimiento de “El Mencho”