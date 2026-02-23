Sheinbaum destaca coordinación nacional tras muerte de “El Mencho” y retiro de bloqueos

Lunes 23 de febrero de 2026

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes que, tras los hechos derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, todos los gobernadores del país se mantuvieron en coordinación para atender la situación.

Durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, la mandataria destacó la labor de las Fuerzas Armadas y el trabajo conjunto con las autoridades estatales para garantizar la seguridad y normalidad en el país.

Sheinbaum señaló que, para esta mañana, “prácticamente todos los bloqueos” que se habían colocado por integrantes del grupo criminal habían sido retirados, y que las corporaciones mantienen las condiciones de seguridad en las diferentes regiones. La presidenta lamentó la pérdida de efectivos de seguridad durante los enfrentamientos.