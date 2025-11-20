México

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 20 de noviembre de 2025

Sheinbaum encabeza Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, encabezó este miércoles el Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado en la Plaza de la Constitución, en el corazón de la Ciudad de México.

A las 10:09 horas, la mandataria salió por la Puerta de Honor de Palacio Nacional rumbo al Zócalo, donde fue recibida entre gritos de “¡Presidenta!”. Tras los honores correspondientes, Sheinbaum realizó el izamiento de la Bandera Monumental y pasó revista a las tropas participantes.

En el acto estuvieron presentes el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, quienes supervisaron las unidades que desfilaron. También acompañaron a la mandataria las presidentas del Congreso: Kenia López, de la Cámara de Diputados, y Laura Itzel Castillo, del Senado, así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

A diferencia de ediciones anteriores, este año la ruta del desfile fue reducida, avanzando únicamente del Zócalo al Monumento a la Revolución, sin extenderse hasta Campo Marte. La modificación respondió a la convocatoria de una nueva movilización del movimiento denominado Generación Z, programada para este mismo día en la capital.

El Gobierno federal señaló que el desfile mantiene como objetivo honrar los hechos históricos de 1910 y reconocer a los movimientos sociales que dieron forma al México moderno, resaltando su importancia en la construcción del país actual.

Ladrón captado en video robando vehículos en la colonia Arboledas; vecinos exigen mayor vigilancia

