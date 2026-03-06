Chihuahua

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 6 de marzo de 2026

Sheinbaum encabeza conferencia matutina en Guadalajara junto a gabinete de seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes su conferencia matutina desde Guadalajara, en el estado de Jalisco, acompañada por integrantes del gabinete de seguridad federal y autoridades estatales.

Al iniciar el encuentro con medios, la mandataria agradeció la coordinación con el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, con quien —dijo— se mantiene una colaboración estrecha en temas de seguridad y desarrollo.

“Le agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido desde el principio del gobierno y particularmente en las últimas semanas”, expresó.

En el presídium también participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Asimismo, estuvieron presentes el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño Lobera, así como la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

La presidenta informó que, tras concluir la conferencia, sostendrá una reunión con empresarios de Jalisco junto con el gabinete de seguridad. Posteriormente encabezará la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 331 en la entidad.

Como parte de su agenda en el estado, Sheinbaum también realizará un recorrido por la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara, proyecto construido con inversión conjunta del gobierno federal y el gobierno estatal.

Desarticulan célula criminal de Chihuahua dedicada a extorsión en Jalisco

