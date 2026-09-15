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Martes 15 de septiembre de 2026

Sheinbaum encabeza su segundo Grito de Independencia ante un Zócalo abarrotado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la noche de este martes su segundo Grito de Independencia como presidenta de México, desde el balcón central de Palacio Nacional, con motivo del CCXVI aniversario del inicio de la lucha independentista.

Desde varias horas antes de la ceremonia, miles de personas comenzaron a concentrarse en la Plaza de la Constitución y calles aledañas. Reportes preliminares señalaron una asistencia superior a las 100 mil personas, mientras la afluencia continuaba conforme se acercaba el acto protocolario.

Durante la arenga, Sheinbaum recordó a los héroes y heroínas de la Independencia y dio un lugar destacado a las mujeres que participaron en la historia de México. También lanzó vivas por la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia y la soberanía nacional, para concluir con los tradicionales “¡Viva México!”.

La celebración estuvo acompañada por un programa artístico encabezado por Intocable, agrupación que se presentó de manera gratuita en el Zócalo como parte de los festejos patrios.

Para resguardar las celebraciones en la capital del país se desplegó un amplio operativo de seguridad en las 16 alcaldías, con especial atención en el Zócalo y el Centro Histórico, donde participaron miles de elementos, unidades de apoyo, videovigilancia y servicios de emergencia.

La ceremonia de este 15 de septiembre marcó el segundo Grito de Independencia encabezado por Claudia Sheinbaum desde que asumió la Presidencia de la República en octubre de 2024, y antecede al tradicional desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

Maru Campos encabeza su último Grito de Independencia como Gobernadora de Chihuahua

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