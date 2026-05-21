Sheinbaum enviará reforma para impedir candidaturas ligadas al crimen organizado en 2027

Jueves 21 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará una reforma electoral para fortalecer las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada puedan participar como candidatas o candidatos en las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esta iniciativa ya estaba contemplada dentro del denominado “Plan A” de reformas político-electorales impulsadas por su administración, pero decidió adelantar su presentación para que pueda aplicarse antes del próximo proceso electoral federal.

“Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, declaró Sheinbaum.

La presidenta señaló que, si la propuesta se presentara posteriormente, no podría incorporarse dentro de las reglas previas al inicio formal del proceso electoral de 2027.

La reforma buscará ampliar las capacidades del INE para revisar perfiles, antecedentes y posibles riesgos relacionados con organizaciones criminales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la legalidad en las candidaturas.

Sheinbaum sostuvo que el propósito es reforzar la democracia y evitar la infiltración del crimen organizado en espacios de representación pública, en medio de las preocupaciones nacionales sobre seguridad y financiamiento ilícito en campañas electorales.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre los mecanismos de revisión que incluiría la iniciativa ni los criterios que utilizaría la autoridad electoral para determinar posibles riesgos.