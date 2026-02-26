Internacional

Sheinbaum evita debatir con Elon Musk tras polémica por declaraciones sobre narco

La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, aunque respeta la trayectoria empresarial de Elon Musk, no considera necesario entrar en un debate con él tras la polémica por sus comentarios sobre los cárteles en México.

"Pues vamos a ver, no creo que valga la pena entablar un debate, pero digamos que como político es muy buen empresario", señaló la Mandataria en su conferencia matutina.

El multimillonario fundador de Tesla y SpaceX, respondió de manera irónica a la publicación de un usuario que acusaba a Sheinbaum de actuar más contra él que contra los cárteles. En la publicación, Musk escribió con un emoji de risa: "Ella está ’violando mis derechos humanos’".

Anteriormente, Musk había afirmado en su red social X que Sheinbaum "sólo dice lo que le dicen sus jefes del cártel", en respuesta a un video en el que la Presidenta afirmaba que "la guerra contra el narco no es opción".

En Palacio Nacional, Sheinbaum mencionó que sus abogados aún están valorando la posibilidad de presentar una demanda contra el empresario: "Todavía lo están valorando los abogados", agregó.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

