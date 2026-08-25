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Martes 25 de agosto de 2026

Sheinbaum evita opinar sobre propuesta de fiscal autónomo en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó pronunciarse sobre la propuesta que se analiza en Chihuahua para contar con un fiscal autónomo por un periodo de ocho años, al señalar que prefiere no intervenir en el debate que actualmente se desarrolla en el Congreso del Estado.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal fue cuestionada sobre la posibilidad de modificar el esquema de designación de la Fiscalía General del Estado y sobre versiones que colocan al actual secretario de Seguridad Pública estatal como posible perfil para ocupar el cargo.

“Como que se explica solito, no hay que verter mucha opinión”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada específicamente sobre el planteamiento.

La Presidenta señaló que, independientemente del modelo utilizado para designar a los titulares de las fiscalías, lo fundamental es garantizar que quienes ocupen estos cargos cumplan con sus responsabilidades y actúen con honestidad.

Sheinbaum agregó que la prioridad debe ser contar con fiscales capaces de garantizar la aplicación de la ley, por encima de las discusiones políticas relacionadas con los mecanismos de designación.

La propuesta para establecer una Fiscalía autónoma en Chihuahua con una titularidad de ocho años continúa siendo materia de análisis en el Congreso del Estado, donde deberá definirse el alcance y las condiciones del nuevo esquema.

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