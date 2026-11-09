Sheinbaum exige reducir salarios en el INE y pide investigar presuntas irregularidades en contratos

Lunes 9 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reducir sus salarios y garantizar mayor transparencia en las contrataciones del organismo, ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la adquisición de materiales electorales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal cuestionó que algunos consejeros perciban remuneraciones superiores a las de la titular del Ejecutivo y sostuvo que deben actuar con responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

“Que se bajen el sueldo, los consejeros que se lo bajen más”, expresó al ser cuestionada sobre remuneraciones que, de acuerdo con la información presentada durante la conferencia, superarían los 260 mil pesos mensuales.

El pronunciamiento ocurre en medio de inconformidades laborales dentro del INE, donde trabajadores han planteado realizar un paro para exigir mejores condiciones salariales, mientras que el organismo habría ofrecido un incremento del 6%.

Pide investigar contrataciones y abrir licitaciones

Sheinbaum señaló que las autoridades electorales deben revisar los procedimientos de adquisición de urnas, chalecos y otros materiales utilizados durante las elecciones, al considerar que determinadas especificaciones técnicas podrían limitar la participación de proveedores.

La presidenta sostuvo que algunas de estas disposiciones fueron establecidas durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE y cuestionó las diferencias de precios registradas en productos similares.

“No puede ser que una urna cueste 10 pesos en un estado y cueste 20 pesos en otro estado cuando son las mismas urnas, porque así está”, manifestó.

También pidió a los actuales integrantes del Consejo General aprovechar la autonomía del organismo para revisar las reglas de contratación y garantizar condiciones de competencia.

“Que los nuevos consejeros estén a la altura”, expresó, al advertir que también puede existir responsabilidad por omisión cuando no se atienden posibles irregularidades.

La mandataria solicitó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revise la información pública relacionada con las adquisiciones, aunque reconoció que dicha dependencia no tiene facultades para auditar directamente al organismo autónomo.

Asimismo, planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiguen las posibles irregularidades.

De cara a las elecciones de 2027, pidió que las próximas licitaciones permitan la participación de un mayor número de empresas, con el propósito de evitar la concentración de contratos.

Afirma que Guadalupe Taddei traicionó la confianza de López Obrador

En otro momento de la conferencia, Sheinbaum reconoció que el expresidente Andrés Manuel López Obrador respaldó públicamente a Guadalupe Taddei cuando fue designada consejera presidenta del INE en 2023.

Sin embargo, sostuvo que ese respaldo inicial no impide cuestionar posteriormente su actuación.

“Sí, la avaló (AMLO)... y luego (Taddei) traicionó”, respondió la mandataria.

Sheinbaum explicó que una persona puede recibir una valoración favorable por su trayectoria y posteriormente actuar de manera distinta a lo esperado.

También rechazó que la designación de Taddei pueda atribuirse exclusivamente a Morena, al recordar que llegó a la presidencia del organismo mediante un procedimiento de insaculación realizado en la Cámara de Diputados.

Para respaldar su argumento, presentó los resultados de una votación legislativa de marzo de 2023 relacionada con dicho procedimiento, en la que se registraron 460 votos a favor, 24 en contra y 16 ausencias.

De acuerdo con la información expuesta, legisladores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD votaron a favor, mientras que los votos en contra correspondieron a Movimiento Ciudadano.

La presidenta sostuvo que cualquier servidor público que incurra en actos de corrupción debe enfrentar las sanciones correspondientes, independientemente de su origen partidista.

Volverá a presentar reforma electoral después de 2027

Sheinbaum también anunció que, una vez concluidas las elecciones de 2027, insistirá en presentar una reforma electoral para reducir el financiamiento público a los partidos políticos, modificar el sistema de representación proporcional y disminuir los costos de organización de los comicios.

Recordó que su propuesta original no consiguió el respaldo legislativo necesario y que algunas disposiciones del denominado Plan B tampoco fueron aprobadas.

“Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada”, señaló, al confirmar que retomará la iniciativa después del próximo proceso electoral.

La mandataria reiteró que las instituciones electorales deben garantizar transparencia, competencia entre proveedores y un manejo responsable de los recursos públicos.

Los cuestionamientos de Sheinbaum se producen mientras el INE enfrenta inconformidades salariales de sus trabajadores y señalamientos sobre sus procedimientos de contratación, cuya eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.