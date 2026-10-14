Sheinbaum firma decreto para proteger a menores de contenidos violentos en redes sociales

Miércoles 14 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la firma de un decreto que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos relacionados con violencia, acoso, abuso sexual y otras conductas de riesgo en internet.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 14 de octubre, Sheinbaum informó que las empresas tecnológicas solicitaron un plazo de 30 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias en sus plataformas.

La mandataria advirtió que, si las disposiciones no son atendidas, su Gobierno podría avanzar hacia una legislación que contemple sanciones para las empresas que incumplan.

Entre las medidas previstas se encuentran mecanismos para verificar la edad de los usuarios, clasificar contenidos, habilitar controles parentales, reforzar la privacidad de menores y facilitar la denuncia y retiro de publicaciones potencialmente dañinas.

Las disposiciones alcanzarían a grandes compañías y plataformas tecnológicas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.

También se contemplan canales de comunicación con las autoridades para atender contenidos relacionados con posibles delitos y mecanismos para que los usuarios puedan denunciarlos.

El decreto tendrá carácter obligatorio, aunque en esta primera etapa no contempla sanciones. Las empresas dispondrán de 30 días a partir de su entrada en vigor para documentar e informar las acciones adoptadas.

Sheinbaum señaló que, en caso de detectar incumplimientos una vez concluido el periodo de adaptación, el Gobierno federal evaluará impulsar una ley que establezca consecuencias para las plataformas digitales.