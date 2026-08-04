Sheinbaum firma decreto para reforzar la transparencia en el Gobierno Federal

Martes 4 de agosto de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este martes un decreto orientado a fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública en todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal, con nuevas obligaciones de publicación relacionadas con contrataciones públicas, filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como auditorías y procesos de fiscalización.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la medida busca consolidar el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto constitucional y garantizar a la ciudadanía un acceso más amplio y oportuno a la información sobre el ejercicio de los recursos públicos.

“Es un decreto que vamos a firmar el día de hoy para garantizar la transparencia del Gobierno de todas las entidades del Gobierno de México”, expresó.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto se sustenta en cuatro ejes principales: contrataciones públicas, transparencia en las filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, además de una invitación a otros poderes y niveles de gobierno para adoptar medidas similares.

Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la obligación de publicar de manera mensual la información relacionada con los contratos del Gobierno Federal. Hasta ahora, estos datos se difundían de forma trimestral, por lo que la actualización más frecuente busca fortalecer la rendición de cuentas y facilitar el seguimiento ciudadano.

El decreto también ordena la difusión de información estratégica de las filiales de Pemex y CFE, incluyendo estados financieros, informes presentados ante organismos y autoridades extranjeras, estructuras de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.

En materia de fiscalización, la Secretaría Anticorrupción deberá hacer público el programa anual de auditorías, los avances en el seguimiento de observaciones, estadísticas de revisión y el padrón de despachos externos contratados para auditar entidades gubernamentales.

Buenrostro adelantó además que el Gobierno Federal impulsará modificaciones a la Ley General de Transparencia para que estas nuevas obligaciones queden incorporadas de manera permanente en el marco legal.

Como parte de esta estrategia, también se revisarán los criterios de clasificación y reserva de información, con el objetivo de limitarla únicamente a asuntos relacionados con seguridad nacional o interés público, privilegiando la divulgación de versiones públicas cuando sea posible.

Con esta medida, el Gobierno Federal busca ampliar los mecanismos de transparencia y fortalecer la supervisión ciudadana sobre el manejo de los recursos públicos y la actuación de las instituciones gubernamentales.