Sheinbaum insistirá en reforma electoral después de las elecciones de 2027

Lunes 9 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, una vez concluidas las elecciones de 2027, enviará nuevamente al Congreso de la Unión una propuesta de reforma electoral, luego de que su iniciativa original no consiguiera los votos necesarios para su aprobación y algunas disposiciones del denominado Plan B también fueran rechazadas.

Durante la conferencia matutina de este lunes 9 de noviembre, la mandataria federal reiteró que su administración buscará modificar el sistema electoral mexicano, principalmente en materia de financiamiento público a los partidos políticos, representación legislativa y costos de organización de las elecciones.

“Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada, incluso hice un Plan B que tampoco, bueno, una parte fue aprobada, otra parte no. Nomás pasen las elecciones, lo voy a volver a proponer”, expresó.

Sheinbaum explicó que uno de los principales objetivos de su iniciativa es reducir los recursos públicos destinados a las organizaciones políticas y a los procesos electorales, con la intención de canalizar mayores recursos a otras necesidades de la población.

Asimismo, planteó retomar la discusión sobre el mecanismo de elección de legisladores plurinominales, así como fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en el funcionamiento de las instituciones electorales.

La presidenta reconoció que, pese a la mayoría legislativa con la que cuenta su movimiento, las propuestas anteriores no obtuvieron el respaldo necesario debido a diferencias con otras fuerzas políticas respecto a los cambios planteados.

Cuestiona contrataciones de materiales electorales

Durante su intervención, Sheinbaum también relacionó la necesidad de una nueva reforma con presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación de materiales utilizados durante las elecciones.

La mandataria señaló que existe una concentración de proveedores en la adquisición de papelería electoral, situación que, desde su perspectiva, requiere mayor transparencia y supervisión.

“Lo más importante es que se transparente, porque el problema de fondo, desde mi punto de vista, es un duopolio o monopolio de las contrataciones de la papelería electoral”, manifestó.

Agregó que este esquema de contratación habría comenzado a desarrollarse desde finales de la década de 1980 y cuestionó que anteriores autoridades electorales no hubieran adoptado medidas suficientes para modificarlo.

También criticó a quienes participaron en las movilizaciones bajo la consigna “El INE no se toca”, al considerar que no habían cuestionado previamente los mecanismos de contratación de materiales electorales.

Con este anuncio, la presidenta confirmó que la discusión sobre una nueva reforma electoral quedará pendiente hasta después de los comicios de 2027, cuando buscará nuevamente el respaldo legislativo necesario para modificar el marco jurídico que regula las elecciones en México.