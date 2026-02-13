Sheinbaum: investigación por caso de mineros en Sinaloa sigue abierta y contempla varias líneas

Viernes 13 de febrero de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la versión sobre la presunta confusión en el caso de los mineros privados de la libertad en Sinaloa surgió a partir de la declaración de una de las personas detenidas; sin embargo, subrayó que las investigaciones continúan y no se limita a una sola línea.

“Esto fue parte de la declaración de uno de los detenidos, pero no quiere decir que no se sigan otras líneas de investigación”, puntualizó la mandataria federal.

Asimismo, indicó que el Gobierno de México mantendrá comunicación con empresas del sector minero para atender posibles casos de extorsión, luego de que trascendiera que la compañía donde laboraban los trabajadores afectados presuntamente se habría negado a pagar un rescate exigido por un grupo criminal.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia de prensa presidencial que, de acuerdo con declaraciones de personas detenidas relacionadas con el caso, el homicidio de los trabajadores de una minera en Sinaloa —entre ellos dos originarios de Chihuahua— habría derivado de una presunta confusión.

Las autoridades federales reiteraron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.