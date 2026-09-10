Sheinbaum mantendrá sueldo en 2027; subirá 4% tope para funcionarios

Jueves 10 de septiembre de 2026

De ser aprobado por el Congreso de la Unión, el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantendrá prácticamente sin cambios durante 2027; sin embargo, la remuneración presidencial utilizada como referencia para establecer el límite salarial de otros servidores públicos aumentará 4%.

El proyecto de Presupuesto contempla que la suma del sueldo base y la compensación garantizada de la Presidenta permanezca en alrededor de 2.3 millones de pesos anuales, mientras que la remuneración anual de referencia pasará de aproximadamente 3.2 a 3.3 millones de pesos.

De acuerdo con los anexos de remuneraciones, el sueldo base anual se mantendrá en alrededor de 636 mil pesos, mientras que la compensación garantizada será de aproximadamente 1.7 millones de pesos, sin modificaciones respecto a 2026.

En términos netos, Sheinbaum recibiría alrededor de 2.1 millones de pesos al año, mientras que su ingreso ordinario mensual permanecería cercano a los 134 mil pesos netos.

La remuneración bruta anual tampoco tendría un incremento significativo y se mantendría alrededor de los 2.9 millones de pesos. Las variaciones menores en el ingreso neto estarían relacionadas, entre otros factores, con el cálculo del ISR correspondiente a cada ejercicio fiscal.

El cambio relevante se encuentra en la remuneración anual de referencia presidencial, que aumentaría alrededor de 128 mil pesos, equivalente a 4%.

Este monto no corresponde directamente al salario que recibirá Sheinbaum, sino que funciona como referencia para aplicar el límite previsto en el artículo 127 de la Constitución, que establece restricciones a las remuneraciones de los servidores públicos respecto de la correspondiente a la Presidencia de la República.

El incremento de esta referencia también tendría efectos sobre el límite de determinadas pensiones financiadas con recursos públicos, luego de la reforma constitucional para acotar las denominadas “pensiones doradas”.

Al incrementarse 4% la referencia presidencial en 2027, también aumentaría el monto máximo permitido para los servidores públicos y pensionados sujetos a estos límites.