Sheinbaum niega pacto con Maru Campos por caso Jáuregui y agentes de la CIA

Martes 20 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista algún pacto político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, relacionado con la investigación por la participación de dos agentes de la CIA en el operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara y que actualmente involucra al exfiscal César Jáuregui Moreno.

Durante su conferencia de este martes, Sheinbaum rechazó también las versiones no oficiales que apuntaban a un supuesto acuerdo para ofrecer una embajada a la mandataria chihuahuense.

“Nosotros no hacemos un pacto, imagínense, ponernos de acuerdo con un gobernador para ver a quién metemos a la cárcel”, expresó.

La Presidenta sostuvo que “la justicia está por encima de la política” y señaló que las investigaciones buscan esclarecer por qué agentes extranjeros se encontraban en territorio mexicano y participaron en un operativo relacionado con la localización de un narcolaboratorio sin contar, según afirmó, con la autorización correspondiente.

Sheinbaum fue más allá al señalar directamente al exfiscal de Chihuahua y sostuvo que César Jáuregui violó la Ley de Seguridad Nacional, en referencia a la participación de los estadounidenses en el despliegue.

Las declaraciones ocurren mientras Jáuregui enfrenta dos procedimientos penales distintos: uno ante autoridades de Chihuahua y otro en el ámbito federal, este último relacionado con la actuación de los agentes estadounidenses.

El exfiscal permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, a la espera de que avance el procedimiento federal en su contra. Las imputaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales y Jáuregui conserva la presunción de inocencia.