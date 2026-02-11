Sheinbaum niega uso de drones en cierre temporal del aeropuerto de El Paso

Miércoles 11 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay información oficial sobre el uso de drones en la frontera entre México y Estados Unidos, luego del cierre temporal del aeropuerto de El Paso, Texas, hecho que generó especulaciones sobre posibles actividades de grupos criminales.

En conferencia, la mandataria indicó que su gobierno recibió un comunicado de las autoridades estadounidenses confirmando que las operaciones en la terminal aérea ya fueron reanudadas con normalidad. Señaló que México solicitará información detallada para esclarecer las causas del cierre.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera”, enfatizó Sheinbaum, y agregó que, de existir datos por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) u otra instancia, estos podrían compartirse con México.

La presidenta subrayó que el gabinete de seguridad se mantiene alerta y en comunicación permanente con autoridades estadounidenses sobre la seguridad fronteriza. Finalmente, pidió a la ciudadanía esperar información oficial antes de sacar conclusiones y reafirmó el compromiso de su administración para mantener la coordinación bilateral.