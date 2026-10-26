Sheinbaum ordena revisión integral del ISSSTE; evaluarán personal, hospitales y recursos

Lunes 26 de octubre de 2026

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de una revisión integral del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para detectar necesidades de personal médico, infraestructura y recursos que permitan mejorar la atención a los derechohabientes.

Durante la conferencia matutina de este lunes 26 de octubre, la mandataria explicó que el diagnóstico permitirá conocer cuántos médicos y trabajadores adicionales requiere el instituto, así como identificar hospitales e instalaciones que necesitan rehabilitación.

“El día de hoy iniciamos con el ISSSTE, con la revisión de todas las condiciones del ISSSTE”, señaló.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal cuenta con recursos suficientes para atender las necesidades que sean detectadas durante el proceso.

Como parte de la estrategia, destacó la recuperación de infraestructura hospitalaria que permanecía sin utilizar. Mencionó el Hospital Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, donde se realiza una rehabilitación con una inversión aproximada de 370 millones de pesos.

También recordó la recuperación de un hospital del ISSSTE en Cuernavaca, Morelos, que permanecía abandonado y actualmente ya se encuentra en funcionamiento.

La Presidenta señaló que la revisión busca fortalecer la capacidad del ISSSTE y determinar las acciones e inversiones necesarias para mejorar los servicios de salud que reciben sus derechohabientes.