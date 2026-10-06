Sheinbaum pide a Banxico revisar pensiones de ex altos funcionarios

Martes 6 de octubre de 2026

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Banco de México revisar las pensiones vitalicias otorgadas a ex altos funcionarios de la institución, luego de cuestionar que algunos de esos pagos alcancen hasta 400 mil pesos mensuales.

Durante su conferencia, la mandataria diferenció las jubilaciones correspondientes a trabajadores del banco central de aquellas asignadas a quienes ocuparon cargos de alto nivel, entre ellos exgobernadores, subgobernadores y otros funcionarios.

Sheinbaum señaló que, aunque el Banco de México quedó fuera de la reforma impulsada por su Gobierno para limitar las llamadas “pensiones doradas” debido a su régimen autónomo, consideró que ello no impide revisar la pertinencia de esos montos.

“Valdría la pena que el Banco de México hiciera una revisión”, expresó.

La Presidenta fue cuestionada sobre pensiones atribuidas a figuras como Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens y Miguel Mancera Aguayo, algunas de las cuales superarían el salario de la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum sostuvo que el hecho de que Banxico no esté incluido en la reforma no significa que los montos sean necesariamente justificables, particularmente cuando algunos de los beneficiarios permanecieron pocos años en la institución.

“Eso no quiere decir que sea moral lo que está recibiendo, como 400 mil pesos, y muchos de ellos trabajaron seis años nada más en el Banco de México”, señaló.

La mandataria recordó que las modificaciones promovidas por su administración para limitar pensiones de ex altos mandos sí contemplan instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera y Banobras.

También informó que la Consejería Jurídica trabaja en una modificación para resolver una contradicción normativa sobre el tope de esas pensiones, ya que una disposición toma como referencia el salario de la Presidencia y otra establece como límite la mitad de esa remuneración.